Aunque el dato de no poder borrar la cuenta de Threads fue una condición inesperada para las personas que acostumbran a tener distintas redes sociales, es importante distinguir que este nuevo proyecto de Meta funciona más como un complemento de Instagram y no es una red social aislada como podría ser Facebook. Es por eso que la opción no es eliminar si no desactivar.

Para saber más: Threads, la competencia de Twitter, alcanzó los 30 millones de suscriptores en tan solo un día

¿Cómo desactivar mi cuenta de Threads?

1. Deberá dirigirse a su perfil de Threads y darle clic al menú ubicado en la esquina derecha de la pantalla. Son dos líneas horizontales.

2. De ese menú se desplegarán distintas opciones. Debe darle clic a la opción que dice “Cuenta”.

3. Se desplegará otro menú con distintas opciones. Allí saldrá la opción de “Desactivar perfil” y le dará clic.

Lea más: Influencers: las figuras que mueven el mundo digital