Ni editar fotos, ni traducir: esta es la función de IA más usada por los colombianos en Android

“Yo la uso para saber qué ingredientes tiene un plato cuando salgo a comer. Solo apunto con la cámara, rodeo la imagen y la IA me devuelve una receta”, cuenta Viloria. Y no es un caso aislado: Samsung reporta más de 43 millones de usos de esta función desde su lanzamiento , lo que la posiciona como una de las herramientas de IA más prácticas —y populares— del entorno Android incluso a nivel mundial.

Uno de los movimientos más importantes en este campo ocurrió el pasado mes de marzo, cuando Samsung presentó sus nuevos Galaxy A56, A36 y A26 con IA integrada. Esta serie, clave en el mercado colombiano por su precio y masividad, ya que la gama media representa la mayoría del mercado, ahora incluye funciones como edición inteligente de fotos, reconocimiento de canciones, mejoras automáticas en selfies grupales y asistentes por voz multicomando.

“El 98% de los dispositivos Samsung en el país ya tienen inteligencia artificial”, afirma Viloria. Y eso cambia el panorama: la IA dejó de ser una exclusividad de la gama alta.

Hoy, incluso usuarios que nunca han usado un asistente inteligente pueden editar una imagen con Borrador de Objetos, encontrar una canción tarareándola o escribir correos profesionales desde el teclado predictivo con ayuda de IA.

Volviendo a la pregunta de para qué usamos los colombianos la inteligencia artificial de los teléfonos, la respuesta parece clara: para facilitarnos la vida. En lo práctico, la IA ayuda a optimizar tiempos, reducir pasos y automatizar tareas cotidianas. Pero también hay un uso emocional: asistentes que responden con empatía, sistemas que reconocen nuestros hábitos y que se anticipan a lo que necesitamos.

“Le dije a Gemini Live que estaba down. Me respondió con un mensaje de apoyo y me puso una playlist para animarme. Me bajó”, cuenta Viloria. En otras palabras, la IA en teléfonos no solo busca responder, sino que también escucha, sugiere y acompaña.