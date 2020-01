Algunas de las novedades tecnológicas más destacadas del CES 2020

Desde vibradores controlados a distancia a un robot que trae el papel higiénico o un fabricante automovilístico prometiendo construir la ciudad del futuro, la feria Consumer Electronic Show (CES) está poniendo a prueba la creatividad de las empresas para lograr destacar entre más de 4.500 exhibidores.

Tal es la competencia por la atención tanto de los medios como de quienes visitan la mayor feria de electrónica de consumo del mundo, que no sólo las pequeñas empresas emergentes sino también las firmas más consolidadas se ven obligadas a ingeniárselas para no pasar desapercibidas.

Le puede interesar: Conozca los humanos virtuales que presentó Samsung (pueden expresar emociones)

Sin lugar a dudas, el listón de la edición de este año lo marcó ya dos días antes de que empezara CES de manera oficial la multinacional estadounidense P&G con un prototipo de robot que, al estilo de los populares aspiradores autónomos, se mueve libremente por la casa con un rollo de papel higiénico para los momentos de mayor necesidad.

“RollBot”, como fue bautizado este dispositivo, consiste en una pequeña caja octogonal con ruedas a cada lado que le permite desplazarse por el interior del hogar portando sobre sí un rollo de papel higiénico.

La máquina se controla mediante un teléfono inteligente a través de Bluetooth, de manera que, si alguien está en el baño haciendo sus necesidades y se encuentra con que no queda papel, basta con que llame a RollBot para que le traiga un nuevo rollo.

Desde la propia P&G admitieron que se trata únicamente de un prototipo y que no está claro que llegue algún día al mercado, pero aun así no dudaron en destacarlo en su presentación, conscientes de su potencial mediático en un año en que no hubo grandes novedades entre el resto de sus productos.

Más sorprendente aún fue la presentación de uno de los fabricantes automovilísticos más consolidados del mundo, el japonés Toyota, cuyo presidente, Akio Toyoda, subió a la tarima de CES no con el objetivo de hablar sobre nuevos vehículos o tecnología de movilidad como se esperaba, sino para anunciar que van a erigir “la ciudad del futuro”.