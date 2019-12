Los Messi de los e-sports

Establecer la lista de los jugadores que más ganan en el mundo de los deportes electrónicos es una tarea compleja y no tan famosa, todavía. Si bien los e-sports tienen una industria consolidada con patrocinios, campeonatos mundiales y fanáticos que llenan estadios, muchos equipos todavía tienen claúsulas de confidencialidad estrictas con sus jugadores, y estos no pueden hablar de cuánto ganan.

Sin embargo, otro tipo de jugadores, que también mueven a millones de seguidores y hacen sonar la caja registradora cada vez que aparecen, quedaron por fuera de ese ranquin. Quizás porque juegan diferente: tienen una pantalla al frente y no una cancha.

Para entender cómo se mueve el dinero en los deportes electrónicos hay que dividir a los jugadores entre los streamers, los que compiten con equipos y los que lo hacen de forma individual.

Los streamers son los que transmiten en vivo sus partidas en plataformas como Twitch, Mixer, Facebook Gaming o incluso YouTube. “Su objetivo es crear una marca personal y una comunidad en torno a él, es un creador de contenido”, señala Sebastián Cortés, CEO del equipo de League of Legends Loto Gaming. El más conocido en este punto es “Ninja”, jugador de Fortnite, que convoca una audiencia de 14 millones de seguidores y 40.000 espectadores cada semana.

En las competencias mundiales en equipo, no necesariamente se divide el valor del premio entre el número de jugadores. David García, mánager de la Liga de Videojuegos Profesional de Colombia, explica que los equipos establecen cuánto les van a pagar por año, en contratos de los que no pueden hablar y puede que a los gamers no les corresponda nada de un premio.

Para el caso de League of Legends los premios no son tan jugosos, pero los contratos sí. Contrario a lo que sucede en el videojuego de estrategia Dota 2, donde los torneos dan sumas de hasta 34 millones de dólares.

Lo anterior no suele aplicar para el caso de los videojuegos individuales, como Fortnite, que este año hizo su primer campeonato mundial y que hizo famoso a un niño de 16 años que se llevó 3 millones de dólares.

Las ganancias que se presentan en el siguiente ranquin son un balance entre lo que reportó el portal esports earnings, que tiene en cuenta los ingresos por premios, y los análisis de medios especializados. Aunque es probable que haya otros jugadores que ganen más y no se sepa, se destacan figuras que han demostrado más talento en los videojuegos más famosos. Estos son los Messis y los Ronaldos frente a un computador.