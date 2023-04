Los cobros para verificar las cuentas se anunciaron desde hace dos meses y algunas personalidades y medios de comunicación verificados anunciaron que no iban a pagar por algo que antes era gratis, entre ellos los diarios The New York Times y The Washington Post, que desde este jueves no tienen chulo azul en sus cuentas en la red social.

¿Twitter está verificando cuentas aleatoriamente?

Aunque el escritor Stephen King había anunciado días atrás que no le pagaría a Elon Musk por verificar su cuenta de Twitter, este jueves, cuando muchos chulos azules desaparecieron, el suyo siguió respaldando su cuenta.

“Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No lo he hecho”, denunció el escritor.