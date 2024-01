Este año lo más probable es que, durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple a mitad de año, se anuncie la llegada del iOS 18 y con él definitivamente no se pueda actualizar la generación de iPhone X que incluye a los Xr, Xs y Xs Max. ¿Por qué? Estos dispositivos fueron estrenados entre noviembre de 2017 y septiembre de 2018.

Cuando un celular deja de recibir las actualización del software, lo que ocurre es que queda desprotegido en temas de seguridad ante ataques cibernéticos y las aplicaciones quedan obsoletas (no se actualizan). Sin embargo, el teléfono continúa sirviendo para realizar llamadas, enviar mensajes de textos y utilizar las apps con las opciones que soporta la última versión de iOS.

Otros de los modelos que ya no tenían soporte desde la salida de iOS 17 son el iPhone 8 y 8 Plus, el iPhone 7 y 7 Plus, el iPhone SE primera generación y los iPhone 6, 6 Plus, 6 S y 6 S Plus.