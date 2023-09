A manera de resumen, se conoció que los dos celulares de gama no profesional (15 y 15 Plus) traen Dynamic Island para ver alertas y actividades en vivo , y procesador A16 Bionic. Además, la cámara gran angular es de 48 MP y teleobjetivo de 2x.

Esta semana la compañía Apple lanzó una nueva generación de su iPhone durante su tradicional Apple Event, en el cual fueron presentados cuatro modelos: el 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max.

Toda esta nueva línea viene con puerto tipo USB-C, pero el del celular base es 2.0, limitado a velocidades de 480 Mbps . Es decir, esto implica que la transferencia de datos de los iPhone 15 y iPhone 15 Plus a través de este tipo de puerto es 20 veces más lenta. En el caso de los Pro es USB 3.0 y este tipo de cable no viene en la caja.

Hasta aquí todo claro. Sin embargo, el experto en tecnología Domingo Gomes explicó varios aspectos que no se explicaron en profundidad durante el evento de lanzamiento.

A lo anterior se suma un resistente vidrio con infusión de color en un diseño de aluminio y puerto USB‑C . Aquí la diferencia entre ambos equipos es el tamaño de la pantalla: la del 15 mide 6.1 pulgadas y la versión Plus es de 6.7 pulgadas.

También se conoció que con el iPhone 15 sencillo no se podrá grabar en modo ProRes, a pesar de tener el mismo procesador del 14 Pro. “Algo que me parece un poco peculiar es que no hicieron mención sobre los bordes finos de la versión Pro”, dijo el experto.