“Este imaginario no queda solo en el recurso gráfico, también nos interesa buscar la solución, hacer una sinergia entre el gobierno, la comunidad y el sector privado . El urbanismo táctico permite acciones rápidas, de bajo presupuesto y que se pueden ejecutar con base comunitaria, nosotros como articuladores facilitamos este relacionamiento, somos aceleradores de estas acciones”, indicó Vargas.

- Gran Chaco Impact NFT, Bolivia: un espacio para que coleccionistas unan fuerzas con artistas y curadores para ayudar a mujeres artesanas a convertir piezas de arte nativo en tokens digitales, con el objetivo de preservar y promover la cultura de sus comunidades.

- Kodea, Chile: programa de formación informática, tutoría en competencias digitales y apoyo para mujeres emprendedoras.

- Red de Aprendizaje Inmersivo (Rain), Ecuador: proyecto de apoyo al uso de tecnologías inmersivas para estimular el aprendizaje en entornos educativos (institutos tecnológicos y universidades) y promover la adquisición de competencias relacionadas con realidad extendida.

- Socialcrypto.art, Brasil: iniciativa para reunir artistas, productores y creadores provenientes de las favelas de Río de Janeiro que desean digitalizar y comercializar su arte y contribuir así al desarrollo socioeconómico de las favelas.

- Youth Can Do I.T. Limited (YCDI), de Jamaica: proyecto de educación tecnológica para jóvenes con el objetivo de abrirles nuevas oportunidades de empleo.