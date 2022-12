- Mejor juego familiar: Kirby and The Forgotten Land

- Mejor juego multijugador: Splatoon 3

- Creador de contenido del año: Ludwig

- Mejor debut indie: Stray

- Mejor adaptación de un videojuego: Arcane: League of Legends

- Juego más esperado: The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom

- Mejor juego de eSports: Valorant

- Mejor atleta de eSports: Jacob “YAY” Whiteaker - Cloud9, Valorant

- Mejor equipo de eSports: Loud - Valorant

- Mejor entrenador de eSports: Matheus “Bzka” Tarasconi - Loud, Valorant

- Mejor evento de eSports: 2022 League of Legends World Championship