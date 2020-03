Huawei lanzó el p40, ¿cuáles son las novedades?

La apuesta de las grandes fabricantes de tecnología es crear un ecosistema propio, que sus aparatos (audífonos, celulares, tablets, televisores, computadores) se entiendan y se hablen entre sí. Huawei, Samsung y Apple han mostrado que esa es su estrategia para conquistar a los usuarios.

La línea de celulares es una de las más importantes en esa tarea. La surcoreana Samsung ya hizo su lanzamiento del año (ver Radiografía) y la china Huawei presentó ayer en una conferencia virtual sus nuevos teléfonos: el p40, p40 pro y p40 pro plus. Las propuestas de las dos compañías tienen algo en común: soportan redes 5G, no traen orificio para audífonos y tienen más de 3.800 miliamperios de batería.

Entre lo más innovador del P40 está su asistente virtual Celia (que fue lanzado el año pasado solo en China), y una aplicación para buscar otros programas que no están en la tienda. Recuerde que, debido al veto de Estados Unidos, los teléfonos chinos no incluyen los servicios de Google. Por ejemplo, no se puede descargar YouTube, pero la fabricante incluyó sus propios programas de streaming: Huawei Music y Huawei Video.