El nuevo celular de Huawei no le teme a la oscuridad

París, con sus calles, edificios y parques tan fotogénicos, fue la ciudad que escogió de nuevo la multinacional china Huawei para presentar el teléfono con el que esperan que cada usuario, sin importar si está o no en la ciudad de la luz, enfoque todo, porque el smartphone está hecho justo para eso, para tomar fotografías de gran calidad.

¿Le temes a la oscuridad? era la pregunta con la que finalizaba la serie de terror fantástico de los 90 que tomaba además su título de ese interrogante. Si la pregunta se la hicieran a la nueva serie de equipos de Huawei, la P30, la respuesta, tal vez pronunciada mediante un asistente que funcione con Inteligencia Artificial (IA), sería: no.

Para demostrarlo hicieron una prueba en vivo usando la principal competencia, un iPhone XS Max y un Galaxy S10 Plus. Cuando llegó el turno del P30 Pro, los resultados hicieron aplaudir y gritar al público, la diferencia realmente se notaba. También experimentaron apagando cada luz del Centro de Convenciones para tomar una foto.

¿Cómo se volvió la cámara de un smartphone tan buena como una profesional? David Moheno, director de relaciones públicas de Huawei para Latinoamérica, le dijo a EL COLOMBIANO: “Para tener un set de cámara profesional en un teléfono inteligente no solo se trata de incluir en el mismo una óptica (lentes) profesional. Sí, es importante, en ella hay elementos clave como la apertura, que entre menor sea, mayor va ser la absorción de luz”, no obstante no es lo único a tener en cuenta.

Los sensores también son vitales, cada vez son de más megapixeles y además deben fusionarlos para que, sin importar las condiciones de luz, la fotografía sea clara. Aún teniendo sensores muy robustos y ópticas con muy buenas aperturas, no es suficiente; es fundamental que incluya un procesador de señal de imagen y algoritmos (operaciones matemáticas que ocurren mientras se toma la foto), mejoran el resultado.

“Es un microecosistema de cámara que soporta esta creación de imágenes profesionales desde un smartphone”, concluye Moheno.

Desde su P9, Huawei incluyó una cámara (lente) monocromático. Otras compañías lo comenzaron a hacer después, Apple puso un telefoto en su iPhone 7 Plus y antes de ello lo hizo HTC en su One (M8) y el LG V10 que incluyó un lente angular y otro gran angular.

No obstante, como señaló Moheno, un lente no es suficiente, debe ser todo un sistema. Si el celular “quiere ver” en la oscuridad, también necesita inteligencia.