“Un simple video viralizado puede inspirar a los jóvenes a conectarse con la actualidad. Antes pensaba que un periódico no era más que un papel, hoy ya me gusta leer noticias, y más si me llegan columnas de cinco minutos al celular”.

Esto dijo Andrés Jiménez, uno de los jóvenes ganadores de la primera versión del Desafío Junior Empresarial Colombia, un reto creativo organizado por EL COLOMBIANO y la Escuela de Negocios ESIC el sábado 23 de abril, para inventar nuevas formas en que la llamada Generación Z quisiera actualizarse. Anoche se realizó la premiación en las instalaciones de EL COLOMBIANO.

Los miembros de los dos equipos ganadores, uno elegido por el jurado y el otro por el público en redes sociales, se llevaran una beca del 50% en la matricula para su primer año en Esic. En total se entregaron nueve becas.

Este desafío se planteo buscando soluciones para el desinterés que muestran los jóvenes por las noticias y la actualidad. Durante el bootcamp se manifestó la idea de que el periodismo se había adaptado a las nuevas tecnologías pero no a las nuevas generaciones.

Los jóvenes coincidieron en que los medios están desconectados de sus intereses y no ven cómo las noticias impactan su mundo. María José Ramírez, una de las finalistas del desafío, lo resumió en su propuesta así: “Pretendemos que los jóvenes se involucren, se emberraquen con el contenido y las noticias”.

Jerónimo Martínez, uno de los jóvenes ganadores, explicó que la propuesta de su equipo se adapta a las necesidades actuales de los jóvenes, muy enfocada a resultados concisos. Las percepciones acerca del periodismo para Jerónimo cambiaron luego de haber participado en este bootcamp: “Un medio es la credibilidad que aporte. Ahora, nuestra misión es orientarla hacía los jóvenes”.

Estas fueron las dos ideas ganadoras del Desafío Junior Empresarial

Acá la idea ganadora en redes. Andrés Jiménez, Maria José Guerrero, Maria Paulina Díaz, Maria Paz Castañeda y Sara Urbina fueron los ganadores: