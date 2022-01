¿Por qué Blackberry fue un ícono en la industria de los celulares?

El móvil que quiso reinar y dominar el mundo de los celulares llegó a su fin este martes. En los teléfonos con sistema operativo Blackberry 7.1 y 10, y las tabletas PlayBook OS 2.1 ya no se pueden hacer llamadas ni conectarse a internet ni enviar mensajes de texto . En resumen: no se puede hacer nada, se quedaron anclados en el tiempo.

Fue un aparato que marcó los años 2000: liberó tendencias en el mercado y fue innovador en su momento por incorporar un teclado en un teléfono móvil. Tuvo su propio nicho: ejecutivos que necesitaban escribir rápido. Con la llegada de las redes sociales, sobre todo Twitter, ganó protagonismo, era utilizado para conectarse a internet (una ventaja en comparación con otros celulares en su momento). Su cámara no era de sus funciones más destacadas, sin embargo, fue un gran avance.

Gozó de una popularidad tan fuerte que ese mismo boom lo mantuvo hasta sus últimos días. Se resistió a desaparecer así ya estuviera en desuso. “Lo que más impactó del Blackberry fue el Messenger (BBM), sistema que funcionaba por medio de un PIN, de alguna manera fue un símbolo de estatus cuando no existía WhatsApp”, dijo el consultor Ómar Gamboa.

La desaparición de estos celulares, según Gamboa, tuvo que ver, en parte, “por el ego” de la empresa: “Se sintieron tan grandes que pensaron que lo que viniera no los iba a tumbar tan fácil, subestimaron el poder de WhatsApp, no aprendieron de sus competidores”. A esto se suma otro factor: la aparición de los smartphone touch en los que no se necesita un teclado para escribir.

Lo de Blackberry es decirle adiós al sistema operativo que trató de competir con iOS y Android, pero que se quedó en el intento. Se cierra un capítulo de un grande de la industria móvil en el mundo.