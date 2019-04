Que un algoritmo no le muestre lo que no le gusta

Eso sucedería si en la plataforma cada miembro de la familia no tiene su perfil. Si no cuentan con él, el algoritmo con el que funciona el servicio hará recomendaciones teniendo en cuenta todo el consumo de contenido que se haga en el hogar, creyendo que alguien ve Peppa Pig y Santa Clarita Diet .

En Netflix es muy fácil, simplemente se debe ingresar a la cuenta y seleccionar el perfil que exista, luego ir a administrar perfiles y agregar. Así cada usuario que use la cuenta podrá ingresar desde su sitio y calificar títulos, hacer su lista y recibir las recomendaciones.

Si indica, por ejemplo, que el nuevo perfil es para un niño, el algoritmo le mostrará solo contenido adecuado para su edad.

Después de que el perfil esté creado, se le puede asignar un icono y personalizarlos con nombre.

Spotify, una de las app de música en streaming más populares les da la posibilidad de abrir cuentas individuales a las usuarios que comparten un plan familiar premium. También a los que acceden a la oferta dúo.

Sobre la opción para dos, la app creada en Suecia dice: “las recomendaciones musicales estarán adaptadas a los gustos de cada uno”. Es de esa manera porque, al adquirir un plan con esas características, los dos usuarios quedan con una cuenta premium individual que no interfiere con la del otro.

En el caso del plan familiar funciona de esta manera: el administrador o creador va a la página de su cuenta o abre una. Luego busca la opción Plan Familiar Premium y comienza a enviar las invitaciones a los correos electrónicos de los que quiere que se unan.

Enviada la petición y aceptada, los remitentes pueden ingresar y crear sus perfiles, invitar a amigos y recibir recomendaciones, según sus gustos.

Asimismo funciona para su principal competencia: Apple Music y Deezer. Ambas plataformas les dan a los usuarios la misma posibilidad.

En cuanto a la oferta para ver TV en streaming, además de Netflix, hay otros servicios como Amazon PrimeVideo, HBO GO, Directv GO y Claro Video; no obstante, ninguna de esas ofrece la posibilidad de crear perfiles y, de esa manera, acceder a una oferta personalizada que esté armada de acuerdo al usuario. Esa opción sí está disponible desde 2016 en la plataforma Hulu, sin embargo, esta no cuenta con disponibilidad en Colombia.

No deje entonces que el algoritmo confunda sus gustos.