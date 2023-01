2- Las actualizaciones más recientes de WhatsApp: Las últimas funciones de la aplicación de mensajería incluyen realizar videollamadas con 32 personas al mismo tiempo, enviar mensajes o silenciar a los participantes de la llamada, generar un enlace de llamada (como en Zoom y Meet) y crear avatares para usarlo como la foto de perfil o integrarlo al paquete de 36 stickers personalizados.

3- Para cuidar la batería del celular: Algunas de las recomendaciones para cuidar la vida útil de la batería del dispostivo son: no usarlo cuando está cargando y no dejar el nivel de carga por debajo del 20%, utilizar cargadores de calidad (cables y cargadores originales) e intentar que el dispositivo no se apague debido a que se puede estar forzando su funcionamiento.

4- Elegir unos buenos audífonos: Existen múltiples opciones para escoger. Los hay inalámbricos, con cable, deportivos, para gaming, con diadema, de diferentes precios y colores. Antes de escoger uno de estos aparatos revise los materiales (calidad de la espuma de las almohadillas), pregúntese para qué los necesita, revise si son grandes sobre la oreja o si se ubican dentro del oído. Importante: revise cuánto tiempo dura la carga.