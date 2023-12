Finalmente, los usuarios también han acudido a Wikipedia para leer artículos sobre famosos, destacando a la cantante Taylor Swift con 19.418.385 visitas, que comenzó a finales del año 2022 su gira de conciertos Eras Tour. Tal y como resaltó la fundación, el impacto de la gira ha sido “tan notable” que está documentado en un artículo de Wikipedia de 5.500 palabras y 300 citas.

No obstante, también sobresale el empresario y propietario de la red social X (antigua Twitter), Elon Musk, cuyo artículo ha recibido 14.370.395 visitas.

Respecto al resto de artículos que conforman los 25 más visitados, también destacan la serie The Last of Us (19.791.789); la película Avatar: El Camino del Agua (14.303.116); la película Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (13.392.917); el artículo sobre Estados Unidos (16.240.461) y sobre la India (13.850.178); el artículo sobre la invasión rusa de Ucrania (12.798.866); y los artículos sobre la hija del cantante Elvis Presley, Lisa Marie Presley (13.764.007) y el actor Matthew Langford Perry (16.454.666), que fallecieron durante este año.

“Tu curiosidad muestra la alegría del descubrimiento. La tristeza de la muerte prematura. La adrenalina de una final de cricket. La magia de un día de cine. La exuberancia de escuchar a tu cantante favorito. Este es el 2023 a través de tus ojos”, puntualizó Wikipedia.