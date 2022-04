Desde hace un par de semanas, los usuarios de la versión web de WhatsApp vienen experimentando algo: la plataforma de mensajería se detiene por varios minutos, es más lenta de lo normal.

Y es que eso no es todo. Hay usuarios que manifiestan que más allá de la lentitud, también se han encontrado con que los mensajes antiguos no aparecen en la versión web y les toca revisarlos en el celular; no hay sincronización en la descarga de archivos de un dispositivo y otro.

De acuerdo con WhatsApp, esta serie de dificultades tienen una razón: la compañía viene trabajando en la incorporación de mejoras que permitan una experiencia más rápida y confiable en los dispositivos vinculados.

La empresa también aclaró que tienen conocimiento de algunas funciones que no están disponibles para los usuarios: la vista previa de enlaces en WhatsApp Web, la visualización de la ubicación en tiempo real en dispositivos vinculados, la sincronización de los chats eliminados entre los dispositivos, las listas de difusión, el envío y recepción de mensajes al propio número y la sincronización de paquetes de stickers desde el teléfono a los dispositivos vinculados.

Frente a lo anterior, WhatsApp respondió: “Estamos trabajando duro para restablecer la mayor cantidad posible de esas funciones”.