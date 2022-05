Randi Zuckerberg no habla de su hermano. No permite que le pregunten por él ni por la familia. La hermana mayor de uno de los hombres más poderosos del mundo trabajó en Facebook hasta el día que se fue para perseguir sus sueños por sí sola: creó su empresa, Zukerberg Media.

Es mamá (dos niños y una niña), esposa y empresaria. Le gusta bailar salsa, jugar golf y combinar sus looks con accesorios llamativos de marcas colombianas. La función Facebook Live, que después se incluyó en Instagram, fue idea suya.

Zuckerberg estuvo de visita en Medellín y EL COLOMBIANO conversó con ella.

Es muy activa en Instagram, ¿en qué se inspira para crear el contenido que le comparte a sus seguidores?

“Es una pasión, me gusta hablar sobre las mujeres, las emprendedoras y las líderes de negocio; mostrar lo divertido que puede ser una mujer que es empresaria y madre. Ser un modelo de inspiración para ellas es algo que me llena de mucho orgullo”.

¿Cómo recuerda sus inicios en Silicon Valley?

“En todas partes yo era en medio de puros hombres, en los salones casi siempre era la única mujer. Ahora con el tema de las criptomonedas me pasa lo mismo, el 95 % son hombres y muy pocas mujeres negociando. Soy muy apasionada por promover que las mujeres no pierdan las oportunidades que tienen”.

¿Alguna anécdota que recuerde de esos tiempos?

“Sí. Como me llamo Randi, el que no vea mi foto creerá que soy un hombre, entonces en mis épocas de Silicon Valley muchas veces creían que estaban negociando con un hombre, no con una mujer, y a eso sí que le saqué provecho”.

Es mamá de tres menores de edad, ¿qué está haciendo para que sean responsables al momento de usar la tecnología y las redes sociales?

“Admito que es un reto porque le dedican mucho tiempo a las pantallas, en la pandemia los niños en Estados Unidos pasaban hasta 12 horas frente a un computador. Entonces a mis hijos les he enseñado sobre esos límites y esas fronteras tecnológicas, que aprendan a darle un uso sano. A mi hijo mayor, por ejemplo, le estoy enseñando sobre criptomoneda, estamos negociando los dos sobre NFT’s, aprendemos conjuntamente en familia”.