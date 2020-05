Robots también se ponen al frente contra la pandemia

alan hofman

Director de innovación Israel- Latam

“Un oficio como operador de drones no se escuchaba ni se necesitaba en Israel hace un año tanto como en esta emergencia. La robótica no destruye el empleo sino que genera otros en el mediano y largo plazo. Ahí la inversión del gobierno en investigación y puesta en marcha de esos proyectos es clave, porque nunca se sabe cuando puede llegar una crisis, pero sí se puede tener lista la tecnología. En la Revolución Industrial también hubo un grupo de personas que destruía las máquinas, porque el miedo no te permite ver el progreso que estas traen”.