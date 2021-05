funcionan, pero no son infalibles

Dado que en determinados casos estos sistemas podrían no trabajar correctamente según las condiciones, es necesario que el conductor confirme visualmente la seguridad. Es el único responsable de una conducción segura. Bajo ninguna circunstancia debe usar estos sistemas de seguridad en lugar de accionar los frenos como haría habitualmente. Estos adelantos generalmente no evitan una colisión, ni reducirá la gravedad de los daños o lesiones derivados de un choque en todas las situaciones. Son sistemas preventivos que facilitan la toma de decisiones No confíe excesivamente en el sistema. De lo contrario podría producirse un accidente con lesiones graves o incluso mortales.

Es importante destacar que estas tecnologías son asistencias que ayudan al conductor a minimizar accidentes, sin embargo, hay un límite en el grado de la precisión de reconocimiento y el rendimiento de control que este sistema puede proporcionar, no se confíe en exceso.