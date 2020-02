¿También hay reglas en la guerra cibernética?

En la víspera de Navidad de 2014, una región de Ucrania –llamada Ivano-Frankivsk– con 1,4 millones de habitantes, se quedó sin electricidad por unas horas. Fue la primera vez que un apagón lo causó un ataque cibernético.

Investigaciones de firmas de ciberseguridad como Kaspersky y ESET descubrieron que el corte se originó por un troyano (ver Glosario) llamado BlackEnergy, del que se oyó hablar por primera vez en 2007. Pese a la pesquisa de especialistas en estos temas no se pudo establecer de dónde provenía el ataque. Ni siquiera tuvieron información georreferenciada, por lo que la agresión no se pudo atribuir a un lugar o a un grupo concreto.

Esto marcó un precedente en el ataque a infraestructuras críticas (aquellas de las que depende el funcionamiento de una sociedad porque prestan servicio de agua, electricidad, gas o petróleo) y abrió el interrogante de si la tecnología permitirá en el futuro hablar de una “guerra cibernética”.

Existen dos factores que, desde el punto de vista tecnológico, hacen muy complejo poner estas agresiones en términos de una guerra: en el mundo de los ataques informáticos es casi imposible atribuirlos (saber desde dónde se ejecutan) y también evitarlos. Una vez ejecutado el software con código malicioso es casi imposible detener sus efectos.

“Mientras no se pueda rastrear y no existan protocolos para detener una agresión, estamos hablando de ciberterrorismo”, comenta el especialista en seguridad informática de la empresa Adalid, Axel Díaz, y añade que a diferencia de una ciberguerra (que no se ha visto hasta el momento en la historia), estas agresiones no son nuevas. Los gobiernos llevan más de 10 años estudiando a profundidad cómo defenderse.

Desde el Derecho Internacional Humanitario todavía no están claras las reglas del juego para este tipo de ataques (ver Análisis) y la tecnología evidencia que no se pueden tratar de la misma forma que las guerras convencionales.