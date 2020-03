Tik Tok no es solo para jóvenes, mire por qué

Una aplicación de videos cortos en los que aparece gente haciendo retos, bailando o sincronizando los labios con un diálogo de una novela no es solo para los jóvenes. El confinamiento en varios países para mitigar la propagación del nuevo coronavirus lo demuestra. Se llama Tik Tok y está de moda. Eso dicen los datos de SensorTower, una herramienta de monitoreo de apps: tiene 800 millones de usuarios activos en el mundo y 738 millones de descargas en 2019.

No es tan nueva, nació en 2014 bajo el nombre Musica.ly, pero desde el año pasado llegó el boom al país: la empezaron a usar artistas nacionales, modelos y medios de comunicación.

Muchos dicen que es para los adolescentes, que a los adultos no les queda bien. Y sí, en principio. Según la consultora británica GlobalWebIndex, el 43 % de los usuarios fuera de China tiene entre 16 y 24 años.

Eso no aplica a países como China, Indonesia, Malasia y Arabia Saudita, donde son más los que tienen entre 25 y 34 años. Para los que están en esa red, los tik tokers, “el punto no es tanto la edad sino la personalidad. Es para ser espontáneo, crear contenido ligero y no tan profundo. Para los chistosos, bailarines y expresivos”, dice Nicolás Moud, colombiano con más de 300.000 seguidores.

En las últimas semanas de marzo se vieron celebridades que antes no estaban y no son adolescentes: Jennifer Lopez, Natti Natasha y J Balvin. Aparecieron retos virales como el #StayHomeChallenge, una etiqueta con 14 millones de visualizaciones en las que, por ejemplo, los futbolistas dominan un rollo de papel higiénico como si fuera una pelota.