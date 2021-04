Aprovechar la inversión

Según la marca de su celular y la pila que lo acompañe, deberá darle un cuidado particular. No obstante, Restrepo agrega que los cuidados generales tienden a ser beneficiosos en todos los casos, pues “depende también de lo que recomiende el fabricante, pero en general, al momento de traducir lo técnico a lo comercial, se pierden algunos datos importantes, por eso es hasta mejor seguir los consejos generales”.

Síntomas de daño

Si el celular se recalienta sin razón podría ser síntoma de que necesita un ajuste en la calibración de la batería, del sistema operativo o un cambio definitivo de pila. “Si se calienta solo, algo no está bien y sería bueno hacerlo revisar. Las pilas de litio, que usualmente usan los celulares, no pueden funcionar a más de 50°C o a -0°C”, afirma Restrepo, y agrega que si la batería está durando menos de lo usual o está cargando con mayor rapidez, no es buena señal.

Estos son algunos consejos papara cuidarla. Seguimos aprendiendo juntos de la tecnología