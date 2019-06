¿Por qué los videojuegos son adictivos? Aquí unas pistas

“No deberían censurarse”, opina Maso, aunque sí cree que deben ser rigurosos con la clasificación que se hace del juego antes de que este comience a comercializarse, en la que se indica para qué público es adecuado y qué contiene.

Sin embargo, añade que cada país puede determinar qué es censurable o no según sus políticas, así como alguna vez en Alemania se decidió que el juego Wolfenstein II: The New Colossus, ambientado en un escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que los nazis triunfaron, las esvásticas debían cambiarse por triángulos, sino el juego no podía jugarse en ese territorio. Eso cambió desde el segundo semestre del año pasado cuando se permitió el uso de los símbolos nazis siempre que se usen con fines artísticos, científicos o históricos.

Maso, finalmente, señala que los productores de estos títulos “cuidan mucho” la asignación de la clasificación. El problema es cuando llegan a manos equivocadas por falta de controles. Así que no hay que ir tan rápido y no olvidar que afuera de los juegos está la vida real .