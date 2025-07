Reseña de Death Stranding 2: el juego más raro, íntimo y político del año, ¿vale la pena?

Pocos juegos contemporáneos pueden presumir de ser inconfundibles desde el primer minuto. Death Stranding 2: On the Beach, como su antecesor, no se parece a nada más. No por sus gráficos ni sus mecánicas, sino por el modo en que su creador, Hideo Kojima, se toma el tiempo de plantear preguntas que los videojuegos comerciales suelen evitar: ¿qué significa cuidar algo? ¿cuánto vale la conexión entre personas que nunca se ven? ¿cómo se representa el duelo en un juego donde el objetivo principal es llegar de un punto A a un punto B?