Probamos Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: un juego entre el homenaje y las grietas de la nostalgia

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 , el más reciente proyecto de actualización dentro de esta icónica franquicia de skate virtual, responde a ese impulso con ambición, respeto por el material original y decisiones que invitan a pensar en cómo envejecen, no solo los juegos, sino también quienes los jugaron en su época dorada de la PlayStation 1 y 2.

El crítico Mat Paget comenta en GameSpot que el resultado es un juego “que toma piezas que no encajan del todo y las junta bajo una misma lógica”, sacrificando en el proceso la identidad propia de la cuarta entrega.

Volver a esos títulos más de dos décadas después implica una operación compleja. No sólo hay que rehacer modelos, texturas y animaciones: hay que tomar decisiones sobre qué conservar, qué alterar y qué resignificar. Iron Galaxy, el estudio encargado del remake , acierta al ofrecer una jugabilidad ajustada, precisa, aún capaz de generar ese flujo hipnótico que nace cuando los combos fluyen , los movimientos se encadenan y el escenario se convierte casi en una pista de baile. Los niveles lucen muy bien gracias al motor gráfico Unreal Engine 4, con efectos visuales añadidos que enriquecen la experiencia sin romper su esencia.

A esto se suma la mutilación más sensible: la banda sonora. De los 56 temas originales quedan apenas 10, acompañados por una nueva selección de artistas contemporáneos como Run The Jewels o Vince Staples .

La experiencia de juego no está exenta de ausencias. El icónico nivel de zoológico, por ejemplo, ha perdido sus animales. El modo Carrera ha sido rediseñado con objetivos unificados, eliminando las variaciones entre skaters que antes daban personalidad a cada recorrido. Detalles aparentemente menores —como secretos revelados desde el inicio o desafíos simplificados— erosionan la capa de descubrimiento que tanto valoraban los fans de los originales.

Para los gamers que vivieron los juegos en su apogeo, la carga emocional es evidente. La editora Keza MacDonald, en The Guardian, describe cómo una simple canción (Ace of Spades, de Motörhead) basta para transportarla a las habitaciones desordenadas de su adolescencia.

Pero este regreso no se siente igual: los nuevos controles exigen más precisión, las mecánicas demandan memoria y los reflejos ya no responden igual. Esta dificultad sorprende, incluso abruma, y pone en evidencia que el tiempo no ha pasado solo para los juegos. Tal vez, esta sea la principal diferencia con el material original: el primero estaba pensado para jugadores casuales (como la gran mayoría de títulos de la industria a principios de siglo), mientras que el remake presenta una (leve) curva de dificultad.

Pero es allí donde reside una de las virtudes más notables del remake: no busca facilitar ni diluir la experiencia. El sistema de juego sigue premiando la repetición, la paciencia, la mejora continua. Y aunque ciertas capas de progresión están mal ubicadas —como el modo Solo Tour, que reproduce fielmente el modo Carrera original pero solo se desbloquea al final—, la esencia lúdica se mantiene intacta. Jugar THPS 3+4 sigue siendo, en el mejor sentido, un desafío físico y mental.

Quien se acerque a este remake sin haber jugado las versiones originales encontrará un sistema de control robusto, una curva de aprendizaje retadora al inicio y una propuesta de juego que premia el ensayo y error.