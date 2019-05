WhatsApp sí tendrá publicidad y ya le pusieron fecha

El servicio de mensajería instantánea tendrá publicidad en 2020. La información se conoció en el FMS2019, un evento de marketing de Facebook, empresa dueña de WhatsApp, que se está realizando en Róterdam (Países Bajos).

Durante una exposición enfocada en la plataforma, un vocero de Facebook mostró imágenes en las que quedó en evidencia cómo se verán los anuncios de marcas.

Las imágenes se conocieron después de que el jefe de medios de la agencia Be Connect, Oliver Ponteville, las publicara en su cuenta de Twitter, en ellas se ve el aplicativo móvil de WhatsApp y la publicidad.

Los anuncios funcionarán de la misma forma que en Instagram, aparecerán entre las historias que ven los usuarios, una táctica que aparentemente le ha funcionado muy bien a la red social de fotografía y video.

Mucho se había hablado de la llegada de anuncios a WhatsApp. En octubre de 2018, Chris Daniels, quien se desempeñó como jefe de la compañía hasta marzo de 2019, había mencionado en un evento en Nueva Delhi (India) que este 2019 sería el año en el que la popular app empezaría a monetizarse de ese manera. Sin embargo, por lo que se conoció en Róterdam, decidieron esperar hasta el otro año.

¿Rompieron su promesa?

De esa forma, WhatsApp aparentemente rompe el compromiso que habían hecho en 2016 de no tener publicidad en la plataforma. Fue en enero de ese año que la compañía anunció que dejaría de cobrarle 1 dólar anual a sus usuarios (después de tener 12 meses gratis) por utilizar el servicio. “El modelo por subscripción no funciona bien. Muchos de nuestros usuarios no cuentan con una tarjeta de debito o crédito”, dijo en ese momento. También agregó que eliminando el pago los usuarios seguramente iba a preguntarse cómo sería su modelo de monetización, “si significa que ahora habrá publicidad de terceros. La respuesta es no”, afirmaron.

Una historia cantada hace tiempo

Desde que WhatsApp decidió incluir historias en su plataforma móvil, en febrero de 2017, se supo que sería para abrirle el camino a la publicidad en la red. Para ese momento ya Instagram lo había hecho de esa manera.

El servicio de mensajería cuenta actualmente con cerca de 1.700 millones de usuarios en el mundo y las historias son vistas por cerca de 500 millones de usuarios diariamente.