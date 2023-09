Además, se conoció que Wilmer Becerra logró llegar a un acuerdo con Apple . Aunque los detalles del acuerdo no se han hecho públicos, este anuncio ha llevado a la especulación sobre una posible colaboración entre Wiltech y Apple en el futuro.

La historia comenzó cuando Apple emitió una amenaza legal contra Becerra, argumentando que no tenía los permisos adecuados para utilizar el icónico logo de la manzana en su negocio de reparación de dispositivos, que incluía iPhones y MacBooks. La confrontación legal parecía ser un desafío insuperable para Wilmer, pero en lugar de ceder a la presión, decidió defender su negocio.

“Apple, mediante su firma de abogados, me envió un comunicado que decía que yo estaba haciendo malas prácticas con su logo, con las reparaciones, etc. Nosotros respondimos que estamos haciendo las cosas como se deben y que estábamos atendiendo a unos clientes que ellos (por falta de garantía) no estaban atendiendo”, indicó el fundador de Wiltech.

Según sus declaraciones, todas las acusaciones han sido aclaradas y se está analizando una propuesta para convertirse en reparador oficial de Apple en Colombia y en otros países donde opera Wiltech.

“Ellos respondieron que no hay problema, que están contentos que nosotros no usemos su manzana y que sigamos reparando sus equipos, incluso nos dan una alternativa para volvernos un reparador oficial, que estamos en proceso”, dijo Becerra a través de sus redes sociales.