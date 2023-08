¿La nueva jugada de Apple? El conocido en reparaciones Wiltech denuncia que Apple le prohibió reparar sus productos

En un enfrentamiento entre el popular creador de contenido y reparador de tecnología Wiltech y la gigante tecnológica Apple Inc, se desató una polémica sobre el “Derecho a Reparar” dispositivos móviles.

Todo inició cuando Wiltech, un técnico reconocido en reparación de móviles y especialmente celulares iPhone de Apple, recibió una carta de la tecnológica firmada por abogados de la compañía de Cupertino, solicitando que termine con su trabajo de reparar estos productos.

En la carta le informan que las “infracciones de marca” pueden someter al infractor de a cuatro a ocho años de cárcel por manipular sus dispositivos. Sin embargo, Wiltech cuestionó esta misiva y la hizo pública para hacer valer sus derechos.

“Apple Inc envía a sus abogados para decirme que ya no puedo reparar más sus equipos. Pensaba que la empresa tenía temas más importantes como preparar el lanzamiento del Iphone 15. Ahora, envía a sus abogados a decirme que si no dejo de reparar sus equipos, puedo ir a la cárcel. ¿Es un delito reparar un equipo, que Apple dice que ya no tiene solución?”, escribió al inicio de la publicación.

Ante eso, cuestionó si en Colombia existe alguna ley que prohíba reparar este tipo de productos. Esta publicación la hizo a sus más de 6 millones de seguidores que tiene en sus plataformas.

Aunque ha recibido el apoyo de sus seguidores, algunos de ellos se han percatado de que en la carta no mencionan que no pueda reparar equipos. Más bien, es un llamado a no mencionar su logo ni el nombre en ninguna de sus publicaciones.

