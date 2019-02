6 razones erradas para ser amigo de su ex

Contexto de la Noticia

se siente mal por él o ella

Si usted inició la ruptura y su ex no la está tomando bien, lo último que probablemente quiera hacer es lastimarlo aún más rechazando su amistad. Pero su dolor no es su responsabilidad (así usted se haya equivocado) y su apoyo puede hacer que se sienta peor. En el momento, su ex puede desear la comodidad de su compañía de costumbre, pero al final del día es poco probable que su apoyo lo ayude a seguir adelante. En lugar de asumir la carga, asegúrese de que reciba apoyo de otras personas en su vida. Y si le debe una disculpa, dale una genuina, pero no la alargue.

Quiere mantenerlo en segundo plano

Ser su amigo o amiga solo por tenerlo como un “arroz en bajo”, en caso de que no encuentre a alguien mejor es injusto para su ex. No hace falta aclararlo, pero si está pasando, piénselo. Jugar con cuidado no siempre es el mejor enfoque cuando se trata de amar. A veces tiene que cerrar una puerta y cerrarla completamente, si desea que se abra otra.

Todavía está enamorado o al revés

Estar enamorado de su ex, y esperar secretamente recuperarlo, puede ser una poderosa motivación para hacerlo su amigo, pero desafortunadamente es una de las más peligrosas. Si su ex no quiere estar con usted, probablemente hay poco que pueda hacer e intentarlo en vano solo lo llevará a la angustia repetida y lo hará sentirse mal con usted mismo. Pase tiempo con amigos que lo hagan sentir amado y apreciado.

Espera que algún día cambie

Tal vez rompió porque su ex fue infiel o bebía demasiado, por eso usted espera que aprenda de sus errores. Al permanecer como amigos, puede mantenerlo en su vida y quizás ayudarlo a hacer cambios. En unos casos la esperanza de reconciliación puede motivar a la persona a mejorar, pero si su ex siente que no será tan difícil recuperarlo, puede estar más enfocado en demostrar que ha cambiado que en cambios reales.

tienen amigos en común

Si sus amigos y familiares quieren que siga siendo amigo de su ex, es más probable que lo haga, pero eso no significa que tenga que hacerlo. Mantenerse en contacto con su ex por el bien de la armonía social es un objetivo noble, pero si es su única razón, puede ser problemático. Usted tiene el derecho de pasar tiempo con sus amigos sin su ex presente, y también tiene el derecho de rechazar las invitaciones a eventos a los que también asiste su ex. Incluso si se encuentra bien con esta persona, esto no significa que tengan que ser amigos. Pregúntese qué es la amistad para usted.

se siente solo o sus amigos están alejados

Cuando pasa por una ruptura, puede sentir que hay un vórtice con respecto a su vida social y le tomará un tiempo llenar vacíos. Si se siente solo en una noche de sábado, podría sentir la tentación de llamar a su ex para ver una película en vez de hacer el esfuerzo de salir y conocer gente nueva. Sin embargo, esto puede llevarlo a una relación de tire y afloje, y la psicóloga Juliana Breines escribió en el portal especializado Psycology Today que estas dinámicas se caracterizan por una menor satisfacción, menos amor, más incertidumbre y más problemas de comunicación.

