¿Su gato puede comer buñuelo?

La veterinaria Paula Villegas dice que la obesidad y el sobrepeso pueden llevar a la diabetes y otras enfermedades. Agrega que no tener hábitos de alimentación preestablecidos (dejar la comida a voluntad y no tener horarios específicos ) ocasiona gastritis y ansiedad (trastornos comportamentales) en las mascotas. También comienzan a tener apetito selectivo,es decir, comen lo que quieren, no lo que se les ofrece. Tienen “amaestrados” a sus dueños y solo comen si les mezclan otros alimentos, que pueden desbalancear su dieta y traen problemas a mediano y largo plazo.