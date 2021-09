Los airbags de Takata

Desde el año 2000 varias marcas de vehículos se vieron afectadas por los airbags defectuosos suministrados por la empresa Takata, proveedor común de esos elementos de seguridad. Aproximadamente 100 millones de automóviles en el mundo, de los cuales se estima que 160 mil de 16 marcas rodaban por las vías colombianas equipados con estas bolsas de aire, han sido llamados para verificar si presentan defectos y se haga la respectiva corrección en los concesionarios.

Los modelos de vehículos afectados son específicos y se encuentran en el periodo comprendido entre 2000 y 2019 y pertenecen a las marcas como Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Ram, Toyota, Volkswagen y Citroën.

Según Andemos, en el país 85.000 vehículso a 2020 presentaban airbags defectuosos y es fundamental que si el vehículo está afectado, se acuda a un representante autorizado para agendar un cita y acceder a la reparación sin costo adicional. Se debe tener a la mano el VIN que aparece en la tarjeta de propiedad y demás información antes de hacer la consulta.

Es importante resaltar que esta campaña aplica para todos los propietarios de vehículos afectados, no importa que este no haya sido negociado directamente en un concesionario o con el distribuidor nacional. De igual manera, la medida también cobija a los vehículos que se encuentren fuera de garantía o que incluso hayan sido adquiridos de segunda mano.

En el mundo se han reportado más de 20 muertos y 290 heridos a causa de los airbags defectuosos. En Colombia, las autoridades no cuentan con cifras oficiales que corroboren incidentes por esta causa, sin embargo, esto no quiere decir que no se deba estar atento a cualquier situación que se pueda presentar y así prevenir accidentes futuros