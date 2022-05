Entre estación y estación es capaz de dibujar al menos a una persona , la clave está en que no se bajen antes que ella para que queden de cuerpo completo. Lo hace con tanta rapidez que les da forma en cuestión de segundos, pareciera que las figuras salieran de la nada de las hojas en blanco.

“ Me desespero cuando se bajan, cambian de posición o mueven mucho la cabeza , es muy desafortunado cuando doy con una persona que no se queda quieta. Cuando se dan cuenta que los dibujo posan o se acercan para ver, entonces la magia se pierde. Esta es la hora en que no sé qué responder cuando alguien me haga un reclamo, lo más probable es que me disculpe”.

“Me gusta dibujar señoras y viejitos porque se visten de una manera muy particular; me encanta encontrarme a los días con las personas que dibujé. Hay quienes lo notan y se me acercan a tomarle fotos a los dibujos”, dice esta joven nacida en el municipio de Caucasia, Antioquia.

Alejandra no solo dibuja a la gente, también la lee. Cuando comienza el proceso se hace muchas preguntas: se imagina en cuál estación se podrá bajar o a través de la ropa que llevan puesta define si es un deportista, una mamá que está cansada después de una larga jornada o una joven universitaria que viene de estudiar. Gente cansada y solitaria es la que casi siempre queda plasmada en sus libretas.

“Nunca he dibujado a alguien que esté pasando por un momento difícil, o que esté llorando, y no creo que sea capaz de dibujar a alguien llorando, me darían también ganas de llorar, soy una persona muy sentimental”.

En estos meses de dibujo rápido en el metro, Márquez ha notado algo: que los hombres en comparación con las mujeres son más expresivos a la hora de pararse, son más relajados; en cambio ellas van más quietas y se distraen mucho más viendo las pantallas de los celulares.

Entre los planes que Alejandra tiene a futuro están realizar cortos animados y estudiar animación en París, Francia, y para eso le está apuntando a una beca, quiere seguir puliendo su técnica y llevar sus trazos a otro nivel.