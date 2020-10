Cuando era niña a Ángela Maldonado le gustaban mucho los animales. Al ser hija única eran su compañía y sintió interés por ellos aunque no tanto para estudiar veterinaria, “porque soy pésima para ver sangre” ni tampoco biología, “porque no me gusta la química”.

Terminó estudiando administración de empresas, pero como el destino cambia todo de manera inesperada, mientras vivía en Pasto llegó un mono churuco, amarrado por la cintura y víctima del tráfico ilegal. Le transformó la vida.

Ángela hizo...