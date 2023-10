Sobre su salud, comentó que el día anterior (sábado) lo habían operado de emergencia. “ Solo Dios sabe el por qué de las cosas, fue una cuestión de vida o muerte . No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que importa”, escribió en el post que está acompañado con una fotografía en la que se le ve en la camilla de un hospital, conectado a varios aparatos médicos y canalizado.

Sobre Rompecorazones, el proyecto discográfico que salía a la luz pública en dos semanas, contó que pospondrá su lanzamiento por obvias razones. “Cuando sepa qué va a pasar conmigo, les doy la fecha”, les dijo a sus fans. “Perdón por quedarles más a mis fanáticos por quedarles mal con el cambio de fecha del EP, sé que llevan esperándome, y yo me jodí con cojones para recuperar mi carrera casi de que casi me la destruyo yo mismo (...) y ahora pues toca esperar. Los amo y manténganme en sus oraciones”.

Sin embargo, no comentó en qué consistió su procedimiento quirúrgico .

Por ahora no se sabe nada más al respecto. “Los doctores y las doctoras que me atendieron, me salvaron, gracias”, finalizó.

“Ver esa foto me partió el alma. Muchos ánimos”, “Lo importante es que te mejores rey”, “Todos estamos contigo Emma, demuéstrale al mundo que saldrás de esto”, “Dios pone las batallas más difíciles a sus mejores guerreros”, fueron los comentarios que le dejaron en la publicación algunos de sus seguidores.