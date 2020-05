Consejos para cuidar su carro, aunque no lo saque

Proceda de la misma manera con el resto de cuartos del volante. Si hay alguna zona especialmente mala como las marcas de los pulgares, use solo uno de sus dedos envuelto en la microfibra para concentrarse en ella. A continuación, utilice un paño seco para absorber la mayor cantidad de humedad posible, frotando de nuevo el redondel del volante para tratar de devolver la esponjosidad. Deje el volante solo durante un par de horas para que se seque de verdad

Para limpiar el volante no esparza el producto directamente sobre la superficie, sino sobre la tela de microfibra. Envuélvalo alrededor de un cuarto del volante y comience a trabajarlo girando suavemente el paño. “Imagine que está girando el mango de una moto”, dice el especialista.

“Por ser los elementos que más entran en contacto con las manos se llenan de cúmulos de sudor y la grasa. Con el tiempo parece que se han desgastado, pero en realidad es solo grasa acumulada, aunque no suene muy agradable. Lo que tenemos que hacer es quitar esa grasa y restos de sudor para que recobren su aspecto nuevamente”, dice Tipper.

Dice Tipper que es mejor empezar por las ruedas antes de lavar el resto del auto porque a menudo constituyen la parte más sucia de todo el vehículo. Utilice un balde diferente para esta parte.

Use cepillos suaves, que suelen estar hechos de microfibra, no de cerdas. Elija un juego con mangos de plástico, en lugar de metal, para ayudar a evitar los rasguños. “La mejor manera de limpiar un rin es quitarlo, pero si no puede hacerlo, rocíelo con un gel de descontaminación cuando se encuentre frío, tratando de evitar que penetre en el disco o las pastas de los frenos tanto como sea posible”.

No se olvide de la parte interior del rin para hacer un trabajo realmente minucioso.

Finalmente, enjuague bien todo. No limpie muy de cerca el aluminio con un chorro a presión, con solo enjuagar suavemente bastará.

“Algunas personas usan un líquido que da brillo a los neumáticos como un toque final, pero una advertencia: evítelo si deja su auto tapado con un cobertor, ya que se manchará con ese líquido”, aconseja el experto inglés.