La razón por la que Britney Spears se internó en un centro de salud mental

“Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es muy difícil de decir”, escribió. “No voy a realizar mi nuevo espectáculo Dominación. He estado esperando este programa así que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a tu familia primero ... y esa es la decisión que tuve que tomar”.

En publicaciones en Instagram y Twitter a principios de este año la princesa del pop afirmó que necesitaba cancelar su residencia en Las Vegas que estaba programada para comenzar en febrero. Esa hubiese sido su segunda residencia de conciertos después de la de Piece of Me de Spears, que se desarrolló desde 2013 hasta 2017.

El medio viral TMZ anunció una imagen un poco más sensacionalista de la noticia afirmando que que Britney Spears estaba perturbada por la salud de su padre y que la semana pasada se había internado en un centro de salud mental donde planeaba quedarse por aproximadamente un mes.

Sin embargo su intención parece más prevenir. “Britney no ha estado bebiendo ni consumiendo drogas ni nada, solo tiene algunos problemas emocionales y de salud mental muy difíciles”, dijo Los Ángeles Time una fuente presuntamente cercana a la familia. “Se ha ido para tratar sus problemas antes de que empeoren”.

La salud mental de una de las estrellas del pop más existodas del mundo ha sido objeto de discusión pública desde hace cerca de 20 años. En 2008, Jamie Spears y el abogado de la cantante fueron nombrados conservadores temporales (una tutela aprobada por el tribunal de Estados Unidis, diseñada para personas que no pueden cuidarse a sí mismas) de Britney Spears después de que el cantante fuera hospitalizado para una evaluación psiquiátrica. El diario The New York Times contó que sus compras más mundanas, desde una bebida en Starbucks hasta una canción en iTunes, se registran en documentos de la corte como parte del plan para salvaguardar la gran fortuna que ha ganado pero que finalmente no controla.