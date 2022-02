La vida de Carolina Soto y la de su familia cambió hace siete años, cuando Sofía, su hermana de 10 años, fue succionada por el ducto de una piscina: su cabello se enredó en una rejilla del hotel en el que pasaban las vacaciones en Turquía. Tras el accidente, la pequeña fue diagnosticada con muerte cerebral y una semana después murió.

Los hechos ocurridos durante esas vacaciones y la manera en la que su familia afrontó la tristeza son el eje del libro Historia de un duelo, que Carolina escribió en compañía de su mamá Jacky Cepeda y el esposo de su madre, Víctor El Khoury, como una forma de catarsis.

El libro lo comenzaron a escribir antes de la cuarentena, pero salió al mercado el año pasado. El cien por ciento de las regalías de la venta irán a una fundación de niños, “que hace parte del homenaje que le estamos haciendo a Sofi”.

¿Cómo surge la idea de escribir Historia de un duelo?

“Cuando nos hicieron la propuesta no fue fácil, porque era recordar de una manera detallada la tragedia que vivimos en 2015, cuando nuestra vida como familia cambió. Además del dolor, fue muy difícil porque sucedió en Israel. Como familia tomamos la decisión de escribir el libro porque sentíamos que era parte de la misión que Sofi nos dejó. Cuando hay historias tristes hay momentos muy importantes que dejan grandes enseñanzas”

¿Qué tan complejo fue

recordar y plasmar esos recuerdos?

“Hubo unos muy complejos, personalmente había días que ni era capaz de escribir, no tenía la energía para recordar esos momentos tristes, pero nunca pensé en desistir. El libro lo estructuramos entre tres, mi mamá, su esposo y yo, cada uno escribió por aparte su capítulo. Queríamos que la gente conociera la historia, porque en algún momento de la vida vamos a vivir duelos y vamos a despedir a alguien. Es un libro que deja muchas enseñanzas para aceptar y superar esos momentos”.

Además de la catarsis de escribir el libro, ¿qué le ayudó a superar esos momentos?

“Historia de un duelo no es un manual de herramientas, porque el duelo cada ser humano lo vive de una manera diferente, eso es lo bonito. El libro muestra cómo cada uno de nosotros hizo para continuar adelante, cada uno vivió su oscuridad y la enfrentó de la mejor manera. Me sirvió mucho trabajar con niños, visitar fundaciones, sentía que eso me ayudaba mucho, esa fue una herramienta fundamental”.

¿Le gustó la experiencia de escribir?

“Me encanta escribir, cuando estaba estudiando Comunicación no pensaba en televisión, sino en prensa escrita, en estar en un periódico, infortunadamente nunca he tenido esa experiencia, así que me encantaría seguir escribiendo otros libros para explorar esa pasión”.