“Después de que un instructor me dice ‘él’ por tercera vez, le pido que por favor me respete y me dice que le dé tiempo, que tiene que asimilarlo, yo me quité mi gorro y tapabocas y le dije ¿Ves un hombre aquí?”, escribió Valery en una de las publicaciones.

Ante esta situación, EL COLOMBIANO consultó a Juan Felipe Rendón, director regional del Sena, sobre este caso y explicó que una vez se enteraron de la denuncia comenzaron a hacer seguimiento de lo ocurrido con la aprendiz.

“Esta organización siempre ha respetado los derechos de todas las personas, independiente de su condición, deseo o elección. En la tarde de este lunes nos reunimos con ella, los instructores y el equipo de bienestar de la entidad”, dijo Rendón.

Una vez finalizada la reunión y escuchadas las partes, de acuerdo con el director, se implementará un plan de trabajo que incluye explicar a toda la comunidad educativa la sentencia T-363 de 2016 de la Corte Constitucional que exige el respeto absoluto por la expresión de la identidad de género o la orientación sexual. Además, “se le ofrecerá disculpas públicas a Valery”.

Alejandro Gómez Restrepo, coordinador del Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual de la Universidad de Antioquia, explicó que en el caso de Parra hay dos aspectos que se deben comprender.

El primero, es que por Ley (sentencia T-363 de 2016) en el Sena están obligados a tratar a Valery en femenino y al no hacerlo están incurriendo en acto discriminatorio, según la Corte Constitucional. “Entonces no es negociable ni hay que tenerles paciencia a los instructores por su edad, es un deber jurídico”, dijo Gómez.

El otro punto es que resulta fundamental capacitar al personal de las instituciones y empresas, porque por este tipo de conductas podrían ser, incluso, denunciadas penalmente.