Colegios privados, cada vez más mixtos

Cuenta Marcela Ángel, madre de tres hijos, que ella también lo hizo en un colegio femenino, pero cuando su hijo mayor entró a estudiar buscó uno mixto, “tener relaciones de amistad entre hombres y mujeres desde pequeño lo ha ayudado a ser más abierto, a que no le de pena, a aprender el trato correcto con las amigas y, finalmente, el mundo afuera del colegio es diverso y nada nos ganamos separándolos y creando divisiones entre ellos”.

Cuenta la hermana Sor Fabiola Marín, rectora del Colegio Santa Bertilla, que la respuesta de los padres fue bastante positiva cuando la institución educativa empezó a hacer la transición. De igual manera opina Carlos Escobar, coordinador del Colegio de la UPB, que desde hace cinco años empezó el cambio: “Definitivamente es una tendencia, los hombres y las mujeres comparten todos los espacios y debemos acercarnos un poco a la lógica social”.

La psicóloga Montoya concluye que no se quiere decir con esto que quienes solo viven en ambientes femeninos o masculinos no puedan lograr relacionarse de manera asertiva, ni tampoco está comprobado que haya mejor rendimiento académico al estudiar solo con pares de su mismo sexo (según el estudio The Pseudoscience of Single-Sex Schooling, publicado en la Revista Science en 2012), pero es un hecho que la tendencia hoy es educar en la diversidad, sin estereotipos sexistas y en eso hasta los colegios quieren comprometerse.