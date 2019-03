En Medellín la risa dejó de ser un chiste

Para hacer reír ahora no necesariamente hay que pararse a contar chistes, trovar o caer en exageraciones, un concepto muy propio del costumbrismo paisa.

Hoy la oferta de comedia es amplia y aunque está dominada por la tendencia de Stand Up Comedy, en las opciones de entretenimiento de Medellín figuran otras propuestas como la improvisación y el mismo teatro.

En la agenda de eventos de este fin de semana aparece Qué pena con vos, un nuevo proyecto a cargo de los comunicadores y periodistas Juan Guillermo Moreno, Javier Rodríguez (director de Cámara FM) y Juan Carlos Mazo, que decidieron trasladar a los teatros lo que venían haciendo desde hace más de tres años en una página en Facebook, Un comino.

“En la fanpage, de una manera anónima, poníamos nuestros pensamientos sobre la cotidianidad, sobre lo que pasa en este país que es tan disparatado, nos burlamos de algunas cosas que solo ocurren en esta tierra y eso fue creciendo en audiencia y seguidores y a raíz de eso surgió la idea de trasladar esos textos a una presentación en vivo”, comenta Juan Guillermo Moreno, que aclara que a esta puesta no se atreven a llamarla Stand Up Comedy ni obra de teatro. “Es como cuando un artista no sabe lo que está haciendo y lo define como fusión”.

Este será el debut en vivo, un espectáculo integrado por varios sketch de la cotidianidad. La función es esta noche, a las 8:00 p.m., en Casa Teatro El Poblado.