Primer subsidio para la menstruación en Colombia

Lastimosamente, no todas esas mujeres, niñas, hombres trans o personas no binarias con vulva lo hacen en buenas condiciones. Hay un concepto, la salud menstrual, que procura que haya calidad, bienestar y acceso y que va más allá de la higiene menstrual, pues es incorrecto creer que es sucio.

¿Es un inconveniente?

Hay estigmas y creencias que imposibilitan el desarrollo normal de las mujeres. Algunas culturas prohíben que se toquen o laven los genitales durante la menstruación, lo que puede ocasionar infecciones. En Afganistán creen que el lavado corporal en este periodo causa infertilidad.

No tener recursos o no poder mantenerse aseado puede, según Salazar, causar infecciones leves a nivel vaginal u otras más graves como la inflamación pélvica, que ocurre cuando la infección inicial no se trata a tiempo o de forma adecuada y puede ser peligrosa.

Sumado a esto, menstruar es costoso. Cálculos de la Unicef muestran que una mujer, en esos 40 años que menstrúa, cambia de toallas o tampones por lo menos 20 veces por ciclo, lo que al año es 300 o 400 productos. Anual invierten 240.000 pesos y en todo el ciclo reproductivo implicaría un gasto de más de nueve millones.

Aunque la copa menstrual, los calzones y demás productos reutilizables ayudan al bolsillo y al medio ambiente, no son para todo el mundo. Hay quienes por razones psicológicas o físicas no pueden insertarse copas o tampones, como aquellas con vaginismo (contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico que producen cierre parcial o total de zona íntima), y de acuerdo con la Unfpa, hay quienes viven en climas húmedos o condiciones lluviosas donde los reutilizables no se secan adecuadamente y esto puede aumentar los riesgos de infección, o donde no hay acceso a agua potable, fundamental para el lavado de insertables.

La menstruación es un proceso natural pero tiene manifestaciones muy diferentes entre cada persona, sea por razones físicas, de acceso, culturales o económicas, y el mundo debería estar caminando hacia los objetivos de la salud menstrual.