Sentirse triste y otros problemas de salud mental afectan la vida sexual, ¿cómo mejorarlo?

Sentirse triste, estresado, deprimido o ansioso podría afectar su vida y salud sexual. Estudios científicos en el transcurso de las últimas décadas han reportado una correlación entre estas emociones y sus tratamientos con una disminución en el deseo sexual.

Por ejemplo, en la investigación Naturaleza de las disfunciones sexuales en el trastorno depresivo mayor y su impacto en la calidad de vida, publicada en la National Library of Medicine, se indicó que la depresión se asocia con alteraciones de la función y la satisfacción sexual, incluso en pacientes no tratados (que no toman fármacos antidepresivos). Según el estudio, la mayoría de estos medicamentos tienen efectos adversos sobre la función sexual.