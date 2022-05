En los ingredientes encontrará verduras e hidratos de carbono, pero su cantidad no debe ser superior a la de la proteína. Las harina de cereales –soya, trigo, cebada, maíz, arroz– deben estar en una baja cantidad, si no se trataría de un cuido comparable a la comida rápida para humanos: llenadora, pero muy poco nutritiva, incluso perjudicial. “Finalmente, entre más corta sea la lista de ingredientes, mucho mejor”, señala Ortiz.

“Sería ideal que dijera que están deshidratados, porque eso significa que realmente son de los primeros ingredientes”, apunta la veterinaria Paula Ortiz, líder del proyecto La Vete que Educa (@lavetequeeduca, en Instagram). “Además hay que evitar que se trate de ‘un arcoiris de colores’, los animales no necesitan eso para nada, a nivel nutricional no aporta, al contrario, los colorantes podrían estar relacionados con el desarrollo de cáncer”.

Alergias y “medicados”

Para la médica González, garantizar una correcta nutrición implica tener claro si la mascota es alérgica a algún tipo de alimento, “y si no lo sé, tener claros los ingredientes permitirá informarle bien al veterinario los detalles, en caso de que haya alguna alteración digestiva, dermatológica o un proceso alérgico”.

En general las alergias suelen estar relacionadas con las carnes (res, cerdo, pescado, pollo), dice, aquellas que tienen que ver con otro tipo de nutrientes o ingredientes –como el gluten, por ejemplo– no han sido muy documentadas.

Apunta la especialista que es importante tener en cuenta la edad de la mascota y fijarse que el cuido esté indicado para ella, bien se trate de un cachorro, un adulto o un geronte. Así mismo, hace un llamado de cuidado al hablar de cuidos dirigidos a determinados tipos de pacientes: diabéticos, con falla hepática, problemas gastrointestinales, etc.

Estos concentrados deben ser suministrados siempre bajo la asesoría de un médico veterinario, pues podrían tener efectos negativos en una mascota sana. “Es importante comprender que no se trata de alimentos realmente ‘medicados’, pues no contienen ningún tipo de medicamento, son simplemente ‘prescritos’ por un profesional para tratar alguna afección”, explica y previene con respecto a que no deben ser utilizados de forma preventiva ni sin receta médica, “darlos sin necesidad podría ocasionarle enfermedades a la mascota o incluso la muerte. Lo ideal es siempre asesorarse y procurar no tomar los concentrados de supermercados, lugares en los que no suele haber una persona que avale el suministro de los alimentos”.

La comida fresca

Es un mito aquel que afirma que darle comida natural (carnes frescas, frutas y verduras) a las mascotas puede enfermarlas o aumentar la intensidad de los olores que desprenden.