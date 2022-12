Sin embargo, para Juan Moreno, periodista y “grinch irredento”, según su propia denominación, las implicaciones sociales que tiene no vibrar en la misma frecuencia de la gente y de la Navidad son que “lo tildan a uno de aburrido, de antichévere, de amargado, lo hacen a un lado, o lo invitan de mala manera porque como hay que contar con la familia, ‘Igual hay que invitarlo’. Y bueno, específicamente para mí implica un esfuerzo muy grande porque como tengo una pareja, unos hijos, uno tiene que estar ahí, ¿cierto?, así que el esfuerzo de hacer parte de las fiestas es monumental y titánico: ‘¿Cuándo serán las 12 del 24 o cuándo serán las 12 del 31 para salir de esto?, o sea, para irme a dormir´; y el desgaste mental es grandísimo: nunca estoy cómodo en ninguna parte, nunca me siento bien y la amargura crece”.

Por último, la pregunta a Moreno es ¿cómo sobrevive, año tras año, a la Navidad sin morir en el intento?: “Haciéndome al ambiente, tratando de estar bien, tratando de hacer parte de la fiesta sin hacer bulla, sin bailar porque es que eso no se me da, entonces bueno, me la paso ahí contando las horas, o pensando en otra cosa, o tratando de escaparme a ver una película, o a comer, porque bueno, lo que si me gusta de la Navidad es la comida –cuenta mientras se ríe–, o buscando conversación con alguien afín... trato de pasar las horas poniendo cara de ponqué o cara de descansador de pantalla porque realmente es un trauma, es un esfuerzo enorme el que tengo que hacer para sobrevivir a estas fechas”.