Comprar una mascota de cuatro patas ahora será más costoso. El texto de la reforma tributaria –que pretende recaudar 22 billones de pesos para el gobierno de Gustavo Petro– dejó planteado un impuesto para las personas que deseen adquirir gatos y los perros. La iniciativa fue obra de una congresista animalista y busca incentivar la adopción.

“¡Lo logramos! Reforma tributaria: a partir de ahora se pagará IVA por comercializar animales de compañía”, celebró la senadora de los verdes, Andrea Padilla.

En efecto el artículo fue aprobado en la última revisión que hizo la comisión conciliadora de los textos –conformada por José Antonio Ocampo (Ministro de Hacienda), Alfonso Prada (ministro del Interior) y los congresistas Clara López, Juan Diego Echavarria. Álvaro Monedero y Jorge Bastidas– y ahora pasará de la plenaria del legislativo directo a la sanción presidencial.

¿De cuánto será el impuesto a la compra de mascotas?

A partir de la estampa del presidente, los colombianos que compren gatos, perros, conejos , hámsteres y otras mascotas deberán pagar un 19% extra que corresponde al IVA.

“Vamos a desincentivar el comercio cruel y a estimular la adopción. Gracias a mi bancada, a la coalición, al Gobierno y a la Cámara. Estamos logrando cosas por los animales”, había dicho la senadora Padilla.

Además de esta medida, el articulado de la tributaria también incluyó un impuesto a los espectadores que deseen asistir a una corrida de toros. En el Congreso también cursa un proyecto animalista que pretende eliminar, gradualmente, los espectáculos que involucren animales como las peleas de gallos.

“Lo que se busca es que cuando usted adopte no tenga impuestos, para no tener ese mercado tan fuerte que hay de mascotas de compañía, se quiere desestimular la venta de mascotas para que la gente adopte. Hay muchos perros y muchos gatos callejeros que necesitan el apoyo de una familia, que se les adopte. Se busca no promover la venta de estos animales”, dijo por su parte el Álvaro Monedero.

Solo en el centro de adopción animal La Perla de Medellín había hasta julio de este año 1.000 animales de compañía a la espera de una adopción.