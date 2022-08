Aunque las autoridades policiales y la Secretaría de Seguridad de Medellín han desmentido los hechos aclarando que se trata de historias recicladas —han estado circulando en los últimos cinco años— difundidas para generar desconfianza entre la población y legitimar el accionar de grupos ilegales, una vez divulgadas las familias y niños suelen permanecer inmersos en una bruma de temores y desconfianza. Tanto que algunos padres optan por no enviarlos al colegio o los mismos pequeños se niegan a salir.

Lo importante no es suprimirlo ni evitarlo a toda costa, se trata de contar con las herramientas emocionales y reflexivas necesarias para entenderlos y sobreponerse a ellos, de manera que no interfieran con las actividades cotidianas básicas como alimentarse, asistir a los centros educativos o compartir con los amigos.

Comunicación ante todo

Escuchar al menor de edad es clave. Converse con él en torno a sus preocupaciones, pregúntele cómo se siente, a qué le tiene miedo. Atienda y sea comprensivo. “No está mal que se quiera cuidar, que no se quiera exponer, pero no querer salir o ir al colegio, no es la solución. Hay que explicar que son rumores y que puede contar con que estará acompañado y protegido”, complementa Jorge Mario Rubio, magíster en Psicología y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.

Así mismo, según Soto, no es necesario ocultarles lo que está ocurriendo, lo mejor es explicarles de forma clara y sencilla, de manera que sepan que hay riesgos al salir de casa, pero que es posible minimizarlos y mantenerse seguro si se toman algunas medidas.

Deje en evidencia las estrategias que están tomando para estar seguros. “Explíquele que usted lo protege, que un adulto lo acompañará, por ejemplo, al colegio para cuidarlo, etcétera”. Así mismo, puede hacerlo partícipe de las medidas, pregúntele qué se le ocurre para sentirse confiado y volver a salir. Tenga en cuenta sus ideas y cumpla con los compromisos asumidos para que el pequeño no pierda la confianza.