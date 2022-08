No caiga de nuevo: no hay ola de robos de niños en Medellín Las cadenas falsas siguen haciendo de las suyas. Expertos dan pautas para no caer en el juego.

El colegio y la policía son las fuentes directas para verificar información que surge en redes y difunden padres de familia. Cortar la cadena de desinformación es clave. FOTO EDWIN BUSTAMANTE