Que los íntimos sean solo cinco coincide con las ideas aristotélicas consignadas en Ética a Nicómaco, pues el filósofo, durante el siglo IV a. C., ya se había hecho esta pregunta: ¿cuántos amigos es suficiente tener? Una duda que dejó escrita una de sus frases más famosas: “Aquel que tiene muchos amigos, no tiene ninguno”.

No necesita un millón de amigos, como la canción de Roberto Carlos, con cinco íntimos es suficiente. A finales del siglo XX el antropólogo Robin Dunbar teorizó que, según el tamaño de la neocorteza cerebral (encargada de la cognición y el lenguaje), el ser humano no podría —ni debería— tener más de 150 amigos en su vida, siendo apenas cinco los más íntimos y, al menos quince, los buenos amigos.

Weil señaló en uno de sus ensayos: “La amistad es el milagro en el que un ser humano acepta mirar, con distancia y sin acercamiento alguno, a otro ser que le es necesario como el alimento”. Montaigne dijo en “Sobre la amistad”: “Más allá de mi raciocinio y de lo que yo me veo particularmente capaz de declarar, existe yo no sé qué fuerza inexplicable y fatal que medió en esta unión (entre él y su mejor amigo Étienne de La Boétie). (...) Podría decirse que fue un decreto de la Providencia”.

Para iluminar la vida

La ciencia también se ha empeñado en escudriñar, no solo el número recomendable de amigos a tener, sino qué tan importante es la amistad en la vida de un ser humano. Montaigne sugería tener al menos “la sombra de un amigo” y, citando al poeta Horacio, concluía: “Mientras la razón no me abandone, nada encontraré comparable a un amigo cariñoso”.

Algunos estudios han demostrado que el apoyo social ayuda a sobrellevar el estrés. Así, una investigación publicada en la revista estadounidense Psychosomatic Medicine, llevó a una serie de universitarios a completar tareas matemáticas desafiantes encontrando que su ritmo cardiaco aumentaba de sobre manera a menos que estuvieran acompañados en la sala por un amigo cercano.

Esto llevó a los científicos a concluir que los amigos pueden ayudar a cambiar la visión de una situación difícil. “Son soporte en muchos momentos, con ellos se pueden compartir tiempos difíciles sin temor a la evaluación”, continúa Rubio aclarando que, sin embargo, no deben ser tenidos como un dispositivo de psicoterapia. Si una situación lo sobrepasa o cree que tiene alguna enfermedad mental lo ideal es acudir a un profesional.

¿Es posible identificar si necesita un amigo? La psicóloga Marisa Franco, en un artículo para The New York Times, sugiere tener presente esta pregunta: ¿Me siento solo? Si la respuesta es sí y hay un sentimiento permanente de exclusión y aislamiento, probablemente necesita el soporte de una amistad. No obstante, esta no deberá buscarla de manera activa.

Al contrario, si se le ha dificultado establecer lazos interpersonales, lo ideal es buscar ayuda de un profesional en psicología.

Si le interesan estos temas, lea mas: ¿Se conforma con migajas de amor? Puede tratarse de “breadcrumbing”