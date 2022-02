Manrique, un barrio de gente unida porque no hay espacio para estar alejados; de casas estrechas, una sobre otra, pintadas de ladrillo; de calles angostas por donde no cabe el Estado y lomas paradas que solo existen en las películas de narcos. Un barrio que carga en la espalda un pasado violento donde en cada casa hay una historia de dolor y de sangre o un hijo asesinado. De muertos y asesinos buenos y malos donde vale más la palabra que la amistad. De vidas cortas donde no se sueña con llegar a viejo y de niños y jóvenes jugando en las calles a esquivar los carros y las motos y el hambre.

Manrique es en realidad muchos barrios, 19, ubicados en la periferia de la zona nororiental de la ciudad, con unos barrios a tan solo unos minutos de distancia del centro y otros tan arriba que no quedan cerca de nada. Formado de forma irregular, desordenada, con vías y contravías, por campesinos y personas pobres que se fueron asentando ilegalmente, construyendo el hogar que pudieron, dando vida a una comunidad. Manrique fue la consecuencia de su creación y el lugar ideal para encontrar los soldados del crimen, jóvenes fuertes pero pobres que se unieron a grupos criminales y fue aquí donde en los 80s se comenzaba a crear la que sería una de las bandas más peligrosas de la región: La Terraza.

Décadas después, la violencia cambió. Hoy no es la misma que antes, pero tampoco le es ajena. Hoy los jóvenes siguen siendo los protagonistas de la historia, intentando escapar de las garras del lobo, pero muchas veces no lo logran. Hoy los jóvenes eligen, tienen más opciones, y la cultura y el arte son un camino. Porque Manrique es cultural. Manrique es cultura. Aquí la gente lo ha perdido casi todo, o nunca lo ha tenido, pero el arte siempre ha estado, porque el arte es resistencia, es respuesta, es un grito para llamarle la atención a una ciudad ausente de ciudadanos ciegos y sordos que nunca han caminado una calle de esta comunidad, como si fueran extranjeros. El arte es protesta, es la muestra de que Manrique sigue vivo, latiendo, aunque tenga el corazón lleno de balas.

Y la cultura está en cada cuadra: hay música, hay baile, hay obras de arte y teatros pequeñitos, bandas, uno que otro periódico, fiestas en las calles y hasta porrovías. En Manrique el escenario es la calle.

***

Después del fútbol, lo que más se hace en Manrique es bailar. Y no solo en las fiestas, con las tías, sino en las academias, tan populares como las tiendas de la esquina, a veces en calles, en medio de lomas o en salas de la casa, unas tan populares como El Balcón de los Artistas y Unión Latina, otras que apenas emergen.

Estas academias han sido un segundo hogar (o a veces un primero) para niños, niñas y jóvenes. Porque en casas de dos habitaciones, una cocina y un baño con cinco o siete personas viviendo en ella, con uno o dos niños hiperactivos y habladores y uno que otro joven perdido, la puerta está abierta para la violencia.

Yoiner Machado, director artístico de la academia Unión Latina, explica que son esos jóvenes perdidos, esos niños hiperactivos, a los que hay que apoyar más con el arte.

En el colegio los expulsan por insoportables, dice, y en la casa los detestan porque no aguantan tanta energía, entonces los envían a la calle, en la que se encuentran con el demonio parado en una esquina y donde los adoptan. “Les dicen mi pana, mi hermano, mi familia, te vamos a apoyar, te tengo un negocio, yo te escucho, te presto mi moto, mi carro para que saque a pasear a la polla”.